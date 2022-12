Bandeira LGBT é renovada e inclui trans, intersexo e luta antirracista

A bandeira símbolo do movimento LGBTQIA+ ganhou mais cores e elementos. A nova versão recebe o símbolo do orgulho intersexo (pessoas que não se enquadram nas definições biológicas de masculino ou feminino) , a paleta do orgulho trans e listras marrom e preta representando a luta antirracista.

O emblema foi lançado oficialmente no dia 27 de novembro durante a 27ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Na nova bandeira, o rosa, o azul e o branco, representam a comunidade trans; o amarelo com o círculo roxo, a comunidade intersexo; e o preto e o marrom a luta antirracista.

A bandeira estendida em Copacabana teve 124 m de comprimento e 10 de largura, sendo, segundo os organizadores, a maior do mundo.