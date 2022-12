Bandidos roubam carro e jogam ‘bebê conforto’ com criança dentro em ciclovia

Dois bandidos roubaram o carro de uma família para continuar a fuga de um assalto, que haviam cometido momentos antes, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Um deles arrancou uma menina de cinco anos, que estava no banco da frente, enquanto o comparsa pegou um “bebê conforto” com uma criança de um ano dentro e jogou na ciclovia do bairro Jardim Real. A mãe, de 33, com o outro filho, de três, e o pai, de 42, conseguiram sair do veículo. Ninguém ficou ferido.