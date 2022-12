Barbearias ‘goumertizadas’ ganham espaço em Rio Branco

Sabe aquelas barbearias “raiz” onde os homens iam sem marcar horário, sentavam num sofá velho e muita das vezes rasgado? Além disso, esperavam a vez para fazer a barba e cortar o cabelo? Pois bem, isso é coisa do passado. Há alguns anos, as barbearias de Rio Branco tem inovado na recepção e no atendimento para os clientes, oferecendo do clássico corte de cabelo e barba aos chopps, massagens e fliperamas, assim as barbearias são consideradas chiques, vintage, da moda e “gourmetizada”.

É o que acontece na Donn Barbearia localizada no bairro Dom Giocondo. O projeto começou com a parceria entre os amigos Lucas Costa e Rodrigo Pires. Neste ano, a barbearia completa oito anos e conta com 14 profissionais.

O espaço oferece corte, barba, design de sobrancelha, pintura de cabelo, manicure, pedicure e selagem além de ter um espaço dedicado ao entretenimento dos clientes como bebidas, fliperamas, máquinas de massagens e chopp.

O sócio Lucas Costa relatou ao ContilNet que o motivo de abrir o estabelecimento foi para oferecer um espaço exclusivo aos homens que se cuidam. “Trabalhamos para elevar a autoestima dos homens e conseguimos revolucionar este segmento no nosso estado, com esforço e dedicação. Os meses que mais faturamos é na chegada de final de ano, respectivamente entre novembro e dezembro”, relata.

De ajudante ao negócio próprio

Sabemos que as barbearias têm alto custo de investimento pois precisam de profissionais especializados para não deixar o negócio da r por água a baixo.

É o caso do barbeiro Michel Rocha, de 25 anos, dono da Michel Barbearia, que iniciou no ramo aos 17 anos e já atua na área há oito anos. Ele faz cabelo, barba, selagem, sobrancelha, hidratação e pigmentação de barba. Mas, antes de abrir seu próprio negócio trabalhava em uma barbearia na qual não era proprietário. “Eu queria o meu espaço, queria crescer profissionalmente, e então decidi investir em um ambiente para os clientes que eu já havia conquistado”, comenta.

Michel relata que na época de pandemia teve momentos de desmotivação, uma vez que não conseguia atender seus clientes. O que tinha investido na barbearia ainda não estava pago. “Com o tempo fiz atendimentos domiciliares e isto possibilitou o conhecimento do meu trabalho a um novo público e isto fez com que a minha barbearia crescesse”, relata.

Hoje a barbearia conta com cinco profissionais e além disso oferece para seus clientes vídeo game, tv a cabo, cappuccino, cerveja, refrigerante, salgadinhos e café expresso de cortesia.

