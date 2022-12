Bebedeira entre “amigos” quase termina em morte em Rio Branco

Francisco Andrade, 41 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na final da manhã desta quinta-feira (29), na Travessa 2, no bairro das Placas, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Francisco e o autor do crime estavam bebendo em via pública, quando houve um desentendimento por questão de divisão de bebida. Após uma discussão e com ânimos exaltados, a dupla entrou em luta corporal e Francisco foi ferido com um golpe de terçado no braço esquerdo. O agressor não ficou ferido e fugiu correndo do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado, que prestou os primeiros atendimentos à vítima, que teve o quadro clínico estabilizado e foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais Militares do 3° Batalhão também estiveram no local, colheram as características do autor e realizaram ronda na região na busca de prender o acusado, mas ele não foi encontrado.

O caso segue sob investigação dos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).