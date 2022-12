Black Mambas e América vencem na abertura do Estadual; confira

As equipes do Black Mambas, no feminino, e do América, no masculino, conquistaram vitórias nos jogos de abertura do Campeonato Estadual de Basquete, na Regional de Rio Branco, nessa quinta, 1, no ginásio do IFAC.

O Black Mambas derrotou o ANB por 42 a 14 e o América bateu o IFAC por 39 a 27.

“Começar o Estadual com bom público é uma grande satisfação. Vamos tentar fazer um grande Estadual para motivar os basqueteiros para a próxima temporada”, disse o coordenador da competição, professor Manielden Távora.

Próximos jogos

A fase de classificação da Regional de Rio Branco terá sequência neste sábado, 3, a partir das 16 horas, no IFAC.

EBTM e América, no masculino, Old UFAC joga contra o ANB, no feminino, são os confrontos programados.