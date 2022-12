Blog do Ton: Bocalom participa de fórum global e é apontado como “referência” para o país

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, apresentou remotamente no Fórum Global Understanding Risk, o projeto de moradia popular “1.001 Dignidades”.

Por sugestão do secretário nacional de Defesa Civil, Alexandre Lucas, o modelo deve servir de referência para o restante do país. Um protagonismo raramente antes visto em se tratando de Rio Branco.

Bocalom falou sobre os abrigos humanizados, construídos pela prefeitura, com o envolvimento de todos os setores da administração, aos desabrigados pela enchente que castigou Rio Branco no início de 2021. E aproveitou para apresentar, também, o “1.001 Dignidades”, projeto que é a menina de seus olhos e que visa construir mil e uma moradias populares para famílias que residem em áreas de risco, alagadiças ou sob esgoto à céu aberto. Contemplando, desta forma, aproximadamente 4.000 pessoas.

Bocalom tem levado o projeto apresentado em todos os lugares que tem a oportunidade de frequentar. Se tudo sair nos conformes, e eu torço para que sim, entrará para a história.

Bagunça

Se o MDB continuar nessa verdadeira bagunça, são poucas as chances de um ressurgimento nas próximas eleições. O partido já se distancia da possibilidade de abrigar Marcus Alexandre, dizem cardeais petistas.

103 milhões de reais

É o investimento do Governo Federal em Casas da Mulher Brasileira. Execução orçamentária recorde de 98,6%. O Acre ganha três, graças à luta da senadora Mailza (PP-AC).

“Já foi”

É a frase usada por Tchê para se referir a Bolsonaro. Essa e outras declarações foram dadas ao Papo Informal, do meu competente amigo Luciano Tavares. Chegou a dizer, também, que Binho Marques foi o melhor dos últimos governadores, o que concordo plenamente.

12 de dezembro

É a data provável do anúncio do novo secretariado de Gladson. Coincide com a data da diplomação da chapa presidencial eleita.

E também…

A possível data que será encaminhada à Aleac a nova reforma administrativa. Passa a valer, se aprovada, dia primeiro de janeiro.

Raimundo Neném

É o nome do próximo presidente da Câmara de Rio Branco. Prego batido e ponta virada. Se organizou, foi consistente, ao contrário da outra chapa, e levou a melhor.

59,5%

É o percentual de aumento do desmatamento durante o Governo Bolsonaro. Os dados já circulam na imprensa nacional.

Casa nova

Nesta sexta-feira (2), servidores da Sepa, Emater e Cageacre inauguram a casa nova, após uma grande reforma. O agro termina o ano bem no estado, com perspectivas grandes para o próximo ano. Um dos maiores acertos de Gladson nesse quesito foi reconduzir Edivan Azevedo à Sepa novamente.

Bate-rebate

– Estava conversando com amigos da política, quando ouvi: “Ton, não vai divulgar isso na coluna” (…)

– (…) Aqui, eu não falo nem 10% do que sei!

– Se eu falasse, muita gente estaria diferente…

– O grupo de Socorro Neri não tem com o que se preocupar sobre uma informação de que Minoru seria cotado para a SEE (…)

– (…) Aberson fez um bom trabalho, sua madrinha virou deputada federal, entrou de cabeça na campanha do governador (…)

– (…) Que motivos têm para se preocupar?

– Agora, no que diz respeito à outras pastas, um cuidado que o governador deve ter é o de fazer trocas das quais não se arrependa depois.

– Muita gente se articulando, alguns muito bem, para estar na tal lista do dia 12 (…)

– (…) O prazo está bem aí!

– O que tem nessa lista só o 01 sabe. Não adianta me perguntar. O máximo que posso ter é alguma pista.