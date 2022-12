Blog do Ton: Com Marina e Tebet ministras, finalmente Governo Lula ganha cara de frente ampla

Ainda não é oficial, mas a expectativa é alta para que a acreana Marina Silva assuma o Meio Ambiente. Simone Tebet, outra aliada e que se aproximou de Marina durante a campanha, deve ganhar outro ministério.

Agora, sim, esse governo ganha cara de frente ampla. Até aqui, foi apenas a campanha da frente ampla. O mundo vê com grandes expectativas a nova passagem de Marina por essa pasta.

Faltam muitos novos ministérios. Ainda há mistério nos demais nomes.

Jorge Viana

De mudança para Brasília, Jorge Viana garante que não será coadjuvante no novo Governo. E quer se colocar à frente de todas as tratativas envolvendo o Acre. Daqui dois anos, esse grupo pode vir competitivo.

Marcus Alexandre

Emprestado para o TRE, existe expectativas de que Marcus Alexandre assuma uma posição de destaque, para assim projetar-se para as eleições de prefeito. Más línguas garantem que esse foi apenas um pretexto para se desfiliar do PT. Que maldosos.

Perdão

Com o perdão do Congresso e suas contas aprovadas, Dilma Rousseff agora será tida como vítima na história. Seu impeachment, aliás, foi o início de uma gigante crise no Brasil.

“Estão com medo”

É a frase de Sibá Machado para definir o comportamento da família Bolsonaro. Será que ele tem alguma informação privilegiada vinda da CIA que ainda não sabemos?

Rede do Bem

É o nome da campanha da Prefeitura de Rio Branco que levou brinquedos a muitas crianças da capital. Essa prefeitura está dando um show nas ações de fim de ano.

Israel Milani

Apesar de ser cedo para falar sobre o assunto, membros da prefeitura de Brasileia começam a acreditar que o nome da atual prefeita para a próxima eleição seja o de Israel Milani.

Denis Kaxinawa

É o nome do novo presidente da Câmara de Santa Rosa do Purus. Membros do parlamento garantem que a votação foi sob fortes emoções, mas o vereador e sua chapa levaram a melhor.

Prova

Estas eleições para as mesas diretoras estão sendo verdadeira prova para os políticos locais. Quem não consegue eleger os seus pode estar recebendo sinal de ruins presságios para as próximas eleições.

Por outro lado…

Os presidentes que não conseguem reeleição também recebem um feedback da Casa. E até da sua prefeitura, dependendo do caso.

2024

O fato é que sempre de um bom parlamento pode sair um candidato a prefeito, como pode ser o caso de Brasiléia caso Arlete Amaral seja sagrada candidata da prefeita Fernanda Hassem. Mas, para contar com apoio da máquina, esses vereadores precisam dançar a música que os prefeitos tocam.

Bate-rebate

– As festividades de virada começam às 21h em Rio Branco.

– O jogo beneficente com o craque Weverton arrecadou 2,5 toneladas de alimentos.

– Já a Igreja Católica distribuiu mais de 300 cestas básicas na capital acreana (…)

– (…) Boas notícias para começar a semana e terminar o ano!

– A prefeitura de Rio Branco inaugurou o sistema de videomonitoramento da cidade (…)

– (…) Rio Branco mais segura, de fato e no nome do projeto!

– Prestes a deixar a Aleac, o deputado Neném Almeida assumiu interinamente a AABB.

– De comemorar a notícia de exportação da carne acreana para o Peru (…)

– (…) O que é de preocupar é a situação política daquele país (…)

– (…) Muitos acreanos que passariam a virada ali estão mudando de ideia.