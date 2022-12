Blog do Ton: Com União Brasil desembarcando no Governo Lula, Alan Rick reage

“Mais R$ 50 bilhões extras? Não bastaram os R$ 145 bilhões da “PEC da gastança”? Antes a desculpa era o Bolsa Família (que foi retirado do teto pelo STF) e agora é o quê? É o governo Lula arrancando o couro do brasileiro! Vamos lutar contra isso no Senado, podem ter certeza!”. A publicação de Alan veio num momento que seu partido, o União Brasil, anuncia que fará parte da base de Lula.

O parlamentar já anunciou que seria oposição. Com a publicação, apenas reforça sua palavra. Não se sabe os efeitos que isso deve causar internamente. É acompanhar para ver.

Com uma eleição difícil, Alan se sagrou vitorioso contra tudo e contra todos. Se movimenta para ser um protagonista na nova cúpula. Tem feito reuniões, andado o Acre inteiro e tem também conversado com o próximo governo estadual para trabalhar em conjunto. Mas do governo federal, como dizem os acreanas, “não quer nem saber”.

Marina ministra

Marina Silva será ministra. Ela divulgou a familiares e amigos na manhã desta quinta-feira (29). São exatos 14 anos longe dessa pasta.

Porque a demora?

Muitos especuladores levantam discussões sobre a demora de Lula em dar a cara do seu governo. A resposta do O Globo: está de olho em duas coisas, votos no Congresso e sucessão.

100 mil

É o número de atendimentos que a Defensoria Publica alcançou. São 100 mil atendimentos a pessoas que precisam muito. Merece o registro.

R$ 17 milhões

É o montante investido pelo Governo para pagar as rescisões dos comissionados. Sem atraso, grana na conta.

Provisórios

Quem estão soltando fogos de artifício com a levantada possibilidade de um nome ser secretário de Saúde são os provisórios. Não me perguntem o motivo. O cotado está fora do Acre.

Gim

Condolências à família Cameli pela morte, na manhã desta quarta-feira (28), em Rondônia, de Erasmo de Castro Cameli, o Gim. Ele é filho do ex-governador do Acre, Orleir Cameli, e primo do atual governador Gladson Cameli.

80%

É o percentual que encontra-se pronto da ponte que faz parte de Anel Viário do Alto Acre. Aquela população conta os dias para a finalização dessa obra.

Revenge

Arthur Lira, se continuar presidente da Câmara, deve orquestrar uma vingança ao PT pelo fim das emendas de relator. Ao melhor estilo Revenge. Se isso não acende um alerta no partido, não será em mim que vai acender.

Respeito

Gladson Cameli publicou no Diário Oficial a lei que institui a Política de Promoção do Respeito às Mulheres, com caráter permanente e que pretende conscientizar estudantes acerca da importância de se respeitar as mulheres em todos os espaços.

Ponto pro novo governo

Com promessas na campanha de cuidado e valorização às mulheres, ponto pro novo governo. Quem está de olho nisso é o Cedim, que quer ver as mulheres bem cuidadas e valorizadas na nova gestão.

Bate-rebate

– Bolsonaristas são presos em investigação sobre vandalismo e tentativa de golpe (…)

– (…) Até quando?

– Linda festa que comemorou os 140 anos de Rio Branco (…)

– (…) Parabéns ao prefeito Bocalom e equipe.

– “Uma das pessoas mais humanas que conheço” (…)

– (…) Bocalom para Mailza, senadora e vice-governadora eleita.

– Três pro PSD, três pro União Brasil (…)

– (…) Essa deve ser a divisão de ministérios no próximo Governo Federal.

– Torcendo para que a proibição do porte de armas durante o período de posse sirva de alguma coisa (…)

– (…) Alguns dos manifestantes são de uma insanidade que assusta.