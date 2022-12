Blog do Ton: Os bastidores da reunião de Marina e Lula — e o futuro da acreana

Azedou o objetivo do PT em enclausurar Marina Silva e Simone Tebet num mesmo ministério. As pressões de ambientalistas tendem a direcionar Marina ao Meio Ambiente, com uma autoridade do clima para chamar de sua; e Tebet ao Planejamento ou Cidades. Pelo menos essa é minha prévia avaliação, com base no que sei — que pode ser muito ou pouco — e no que se tem notícia.

Tebet reuniu com Lula de forma relâmpago e deixou avisado que só assume o Meio Ambiente com Marina consentindo e assumindo a autoridade climática — algo que ela já afastou de si tempos atrás. Considera não ter perfil técnico para a vaga. Por outro lado, Marina teme interferência do agro, apesar de ter em Tebet uma boa colega.

Depois, em reunião entre Lula e Marina, uma conversa bem mais demorada. Mais de uma hora de duração. Agora, a caneta está com o presidente: se quiser dar cara de frente ampla, é Marina ministra do Meio Ambiente. Simone Tebet também ministra. E deixar 2026 para 2026, porque na campanha essa não era uma preocupação.

