Bocalom empossa 80 novos diretores de creches e escolas municipais de Rio Branco

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e a secretária municipal de Educação, professora Nabiha Bestene, empossaram, em solenidade no auditório da Secretaria de Educação do Estado, na Rua Rio Grande do Sul, na manhã desta terça-feira (27), os diretores de creches e escolas municipais eleitos pela comunidade escolar em processo eleitoral realizado no último dia 19 de dezembro.

Serão 80 diretores e diretoras que terão mandatos de dois anos e, ao final, se quiserem, podem concorrer a um novo mandato de mais quatro anos.

Os novos diretores e diretoras vão ser gestores das unidades municipais de ensino e serão responsáveis, além da coordenação pedagógica, pela administração dos estabelecimentos, administrando inclusive as verbas repassadas diretamente para as escolas, tanto pelo Ministério da Educação (MEC) como pela Secretaria Municipal de Educação (Seme).

Os recursos são repassados através de dois programas – o PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola, do MEC), que repassa a quantia de R$ 20,00 anuais por aluno e por modalidade e R$ 80,00 por alunos especiais, além do PFNE (Programa Financiando Nossa Escola, da Seme), que paga R$ 30,00 por alunos especiais, R$ 50,00 por aluno em creche e R$ 40,00 por aluno da pré-escolas.

“São recursos utilizados em pequenos reparos nas escolas, a pintura de uma parede, conserto de uma telha avariada, enfim, pequenas ações e imediatas”, disse o professor João Lima, diretor de gestão da da Seme. “Isso ajuda o professor a exercer sua gestão com sucesso e sem depender da Secretaria para solucionar pequenos problemas nas escolas”, acrescentou a secretária Nabiha Bestene.

“Eles foram eleitos democraticamente e nós ficamos muito orgulhosos disso porque isso é uma forma de gestão com a marca de cada um dos diretores”, disse o prefeito Tião Bocalom. “Gerir uma escola a partir da eleição da comunidade escolar, que se relaciona diretamente com o diretor, é algo que faz toda a diferença e reflete no bom rendimento do ensino”, acrescentou o prefeito, que é professor de carreira da área de matemática.

Uma das 80 diretoras eleitas foi a professora Elisangela Guilherme da Silva Souza, da Escola Ivone Portela, na rua Belém, Bairro da Nova Estação. Ela foi eleita para seu segundo mandato com 97,63%% dos votos da comunidade, composta por 45 servidores da escola e 270 pais de alunos.

“No segundo mandato, a gente consegue trabalhar com mais segurança e rapidez, porque já conhecemos o trabalho e toda a comunidade. Fico muito agradecida pela confiança e cheia de esperança de que possamos trabalhar ainda mais nessa segunda gestão”, disse a professora.