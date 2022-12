Bocalom inaugura luzes de Natal no Horto Florestal: “A nossa Las Vegas”

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), realizou nesta terça-feira (13), o acender das luzes natalinas no Horto Florestal.

No último sábado (10), o centro da cidade recebeu a iluminação de Natal na Praça da Revolução, que inclui um corredor de luzes em parte da Avenida Getúlio Vargas.

No início do evento foi feito um minuto de silêncio em homenagem a Raimundo Jordão Rocha de Paiva, pai do assessor especial de Articulação Institucional, Helder Paiva, que faleceu na última segunda-feira (12).

O Horto Florestal abre diariamente, das 5h às 20h e toda sua extensão recebeu iluminação, mas a grande atração da noite foi a iluminação sobre o lago.

“Já é uma marca da gestão do prefeito Bocalom a iluminação no Horto Florestal, um importante ponto turístico da nossa capital, estamos com a sensação de dever cumprido. Certamente uma atração que fizemos com muito carinho e temos certeza que a população vai gostar muito, pois além das luzes de Natal, também reforçamos a iluminação nas pistas, que vai permanecer mesmo após as festividades, então, quem gosta de vir fazer sua caminhada no período noturno, terá essa iluminação reforçada”, destacou o secretário de Meio Ambiente do município, Carlos Nasserala.

Animado, Bocalom foi recebido com alegria principalmente pelas crianças, que são as que mais se divertem com a decoração natalina.

“Essa iluminação é um detalhe para alegrar a vida da população que neste período do ano já é tomada pelo espírito natalino. Todos os dias passam mais mil pessoas por aqui, fluxo que aumentou muito na nossa gestão, quando colocamos segurança e melhoramos a manutenção”.

O prefeito destacou que foram os próprios servidores da Semeia que fizeram toda a decoração. “É por isso que procuramos melhorar o salário de vocês e agora o abono natalino como reconhecimento dos serviços, tendo uma cidade mais bonita, funcionários sendo pagos em dia é um caixa de mais de R$ 400 mil graças ao nosso trabalho, ao fim dos desvios, o que fará com que nos próximos anos tenhamos mais obras na nossa cidade, deixando a cidade mais bonita e gerando mais empregos”.

Ao ver as luzes se acender sob o lago do Horto Florestal, Bocalom exclamou: “A nossa Las Vegas”.

Segundo o prefeito, o próximo ponto turístico a receber a decoração da Prefeitura é o Parque Chico Mendes, no Segundo Distrito de Rio Branco.

“Nossa cidade está ficando cada dia mais linda, além da iluminação que a prefeitura está fazendo, o Governo do Estado também já enfeitou o Palácio e as praças ao redor, que fica pronta nos próximos dias”, disse Bocalom.

Veja a galeria de fotos:

(Fotos: ContilNet)