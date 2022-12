Bocalom já passa à história como o prefeito que mais investiu na Educação Municipal de Rio Branco

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), nos dois primeiros anos de seu mandato, não só disse a que veio do ponto de vista da administração pública como, num dos setores mais estratégicos de qualquer gestão, o da Educação, já se notabilizou como um dos maiores gestores da área na história do município.

No último dia cinco de dezembro, a administração de Bocalom já havia entrado para a história da cidade por entregar, pela primeira vez, o novo uniforme para mais de 25 mil alunos das escolas municipais, um investimento, com recursos próprios do município de R$ 3,5 milhões.

Serão 25 mil kits distribuídos aos alunos, cada um ao custo de R$ 141,00, composto de blusa, calça e shorte, para meninos e meninas, informou a professora Nabiha Bestene, secretária municipal de Educação, na preparação do retorno às aulas em 2023. Mas não foi apenas o novo fardamento escolar, nas cores do brasão da cidade de Rio Branco, o azul e branco, que fizeram com que Tião Bocalom se firmasse na história da Educação no município.

Antes do fardamento escolar, Tião Bocalom, fazendo jus à condição de professor, da área de matemática, já havia concedido o maior reajuste salarial aos funcionários públicos municipais, incluindo os professores e agora passa à história como o prefeito que mais investiu na Educação do município.

Adquiriu, por exemplo, também com recursos próprios, tablets para todos os alunos dos 4° e 5° anos, notebooks para professores e gestores, chips com plano de internet para alunos, professores e gestores, computadores para todas as escolas municipais, e celulares para as unidades de ensino. Investimentos em tecnologia da aproximadamente R$18 milhões.

Somados com o fardamento, tais números da ordem de R$ 21.519.262,44, tudo garantido com recursos próprios os quais permitirão, para alunos e professores, melhores oportunidades e condições de ensino e aprendizagem. Ao defender, o professor Tião Bocalom diz acreditar que “é somente através de uma educação de qualidade mudaremos o futuro das nossas crianças para melhor”.

A seguir, vejam os números dos investimentos da Prefeitura na Educação Municipal:

Descrição Quantidade Valor unitário Valor Total

Tablets 4.500 1.376,66 6.194.970,00

Notebooks 1.407 5.068,96 7.132.026,72

Chips c/ plano internet 11.000 73,86 812.460,00

Computadores 320 7.425,00 2.375.999,72

Fibra óptica 84 17.130,95 1.439.000,00