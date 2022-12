Bolsonarista do Acre compartilha fake news sobre Alexandre de Moraes e Exército rebate

O projeto Comprova do jornal Estadão checa publicações feitas em redes sociais para comprovar a veracidade das informações compartilhadas. Na última sexta-feira (09), um bolsonarista acreano virou destaque na plataforma após postar um vídeo no Twitter sobre o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes.

No vídeo publicado, o perfil Bolsonaro 2022 expõe uma fala com imagens do comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, supostamente em um evento falando que as Forças Armadas deveriam afastar o ministro Alexandre de Moraes de suas funções. Segundo o Comprova, o vídeo diz ainda que Marco Antônio havia dito que Moraes tinha “tomado de assalto” a Polícia Federal (PF) ao pedir o afastamento do diretor do órgão, Márcio Nunes de Oliveira.

Durante o vídeo, o narrador diz que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva seria “chefe de quadrilha” e que Alexandre de Moraes havia favorecido para que o presidente eleito pudesse desviar dinheiro.

EXÉRCITO CONFIRMA FAKE NEWS

Em resposta à investigação do Comprova, o Exército negou que o comandante havia feito as acusações ditas no vídeo e confirmou que a fala foi retirada de contexto. A gravação oficial do áudio foi feita durante apresentação do general em julho deste ano.

“O vídeo foi retirado de contexto e sobreposto um áudio que não reflete a realidade dos fatos e contribui para a desinformação”, diz um trecho da nota do Exército.

O Estadão tentou, mas não conseguiu contato com o bolsonarista acreano, que não teve o nome revelado.