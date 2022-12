Bolsonaro prestigia Cerimônia de Declaração de Guardas-Marinha, no Rio de Janeiro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) separou a manhã deste sábado, 10 de dezembro, para prestigiar mais um evento militar. Desta vez, o chefe do Executivo esteve na Cerimônia de Declaração de Guardas-Marinha.

O evento de formatura dos novos guardas ocorre no Colégio Naval do Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo no canal da TV BrasilGov.

- Publicidade-

Desde o fim das eleições, o líder do Planalto compareceu a pelo menos cinco eventos militares, tendo, inclusive, se emocionado em um que foi realizado no dia 5 de dezembro, no Clube Naval de Brasília.

Na ocasião, a primeira-dama Michelle Bolsonaro acompanhou o chefe do Executivo. Bolsonaro chorou após abraçar a esposa de um capitão de mar e guerra, que estava muito comovida.