Câmara aprova PEC da transição em 1º turno; dois deputados do Acre votaram contra

A Câmara de Deputados, em Brasília, aprovou em primeiro turno nesta terça-feira (20), por 331 votos a favor e 168 contra, o texto-base da proposta de emenda à Constituição PEC da Transição, que permite ao novo Governo deixar R$ 145 bilhões de fora do teto de gastos no ano que vem.

A proposta é considerada essencial para que o presidente eleito Lula (PT) consiga cumprir com as promessas de campanha. A PEC também autoriza outros R$ 23 bilhões em investimentos fora do limite de despesas.

Na quarta-feira (21), será votado o segundo turno para que o texto seja encaminhado ao Senado. Para aprovar uma PEC são necessários, pelo menos, 308 votos na Casa, em dois turnos.

Dois dos oito deputados federais do Acre votaram contra a proposta: Alan Rick (UB) e Mara Rocha (MDB), ambos bolsonaristas declarados. Léo de Brito (PT), Vanda Milani (PROS), Flaviano Melo (MDB), Jesus Sérgio (PDT) e Perpétua Almeida (PCdoB) votaram a favor. Jéssica Sales (MDB) não compareceu.

Nas redes sociais, o senador eleito Alan Rick explicou o voto: “Desde sempre apoiei o Auxílio Brasil de R$ 600,00 pois foi uma promessa de campanha do presidente Bolsonaro. Porém o texto que veio do Senado estabelece um valor muito acima dos R$ 70 bilhões necessários para atender os mais pobres! O texto atual ultrapassa os R$ 145 bilhões. Mais que o dobro! Eu não seria irresponsável de dar um cheque em branco para o próximo governo endividar o Brasil! Infelizmente perdemos essa votação, mas continuaremos lutando por um Brasil mais justo!”.

Mara Rocha não se pronunciou após a votação, mas já havia justificado: “Eu voto não para a PEC do Ladrão! Jamais votarei favorável a essa proposta que vai acabar com a economia do país”, escreveu.