Campeã nacional em concurso, aluna da periferia no Acre recebe homenagem: “Momento histórico”

Em um clima festivo e de muita comemoração, a Escola Estadual Raimundo Magalhães, localizada no Segundo Distrito de Sena Madureira, promoveu na manhã desta terça-feira (13), a cerimônia de premiação da aluna Luiara Sousa do Nascimento, campeã Nacional de um concurso do Ministério Público do Trabalho (MPT).

O evento contou com a presença de alunos, professores, equipe gestora bem como de convidados, dentre os quais a professora Irlane Diniz, coordenadora do Núcleo da Secretaria Estadual de Educação em Sena. Familiares da aluna campeã também estiveram presentes na cerimônia.

Aos 11 anos de idade e cursando a 5ª série do Ensino Fundamental, Luiara produziu um poema tratando sobre o trabalho infantil. Concorreu com vários outros estudantes nas etapas Municipal, Estadual e Nacional.

“Ela concorreu com mais de 300 escolas e conseguiu o 1º lugar. Que Deus continue lhe dando sabedoria”, comentou a professora Adiley Batista, integrante do Núcleo da SEE de Sena Madureira.

“É um momento Histórico para a nossa Escola”, comenta a gestora

A Escola Raimundo Magalhães fica localizada em uma região considerada periférica. No início do ano, foi atingida pela enchente do rio Iaco, sendo preciso uma intervenção do Governo do Estado no sentido de reformá-la. Mas, a qualidade do ensino nem sempre está condicionada às questões geográficas.

Bastante emocionada, a professora Gessi Matos, gestora da Escola, parabenizou a estudante por essa conquista. “Trata-se de um momento histórico e muito significativo para a nossa Escola. Nunca tinha acontecido antes. Parabéns, Luiara pelo brilhante poema. Essa vitória é de toda a nossa escola e comunidade do Segundo Distrito”, frisou.

“É uma honra muito grande pra todos nós. Sena Madureira sendo destaque a nível nacional. Isso nos orgulha muito”, comentou a professora Dinaura Pinheiro que também prestigiou o evento.

Atuando há 20 anos na escola Raimundo Magalhães, o professor Carlos Alberto disse que a alegria é imensa, ainda mais porque a unidade de ensino fica no Segundo Distrito de Sena Madureira, região tida como periférica. “Para nós é um grande privilégio ter uma aluna daqui alcançando tão importante conquista. Nos motiva a continuar cada vez mais incentivando os nossos estudantes. Parabéns, Luiara e a todos dessa unidade de ensino”, comentou.

Confira o poema de Luiara Sousa, campeã do concurso do MPT no Acre:

Trabalho infantil nem pensar

Trabalho infantil não é para criança

Criança não pode trabalhar

O tempo delas é estudar

Brincar e se divertir

E na escola se dedicar

Para sua vida mudar

O Brasil precisa mudar isso

A exploração das crianças tem que acabar

E para isso mudar

É preciso saber bem em quem votar

Para que as coisas possam melhorar

Pela vidas das crianças

Temos que lutar

E se for preciso vou à rua protestar

Para o trabalho infantil acabar

O trabalho forçado não é recompensado

Diga não a essa humilhação

Já está na hora de parar

E todas as crianças do mundo salvar

Nunca deixe uma criança trabalhar

Veja mais fotos do momento da homenagem: