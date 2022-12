Cantora e ex-BBB morre após passar mal, parar em acostamento e ser atingida por carro

A cantora e ex-BBB Claudisabel morreu, aos 40 anos, em um acidente de carro na estrada de Alcácer do Sal, em Portugal, na madrugada dessa segunda-feira (19). Ela voltava para casa após se apresentar em um especial de natal do programa “Domingão”, da TV SIC. A artista portuguesa seguia sozinha pela estrada, quando passou mal, parou o carro no acostamento e foi atingida por outro veículo. Ela morreu no local, informou o Corpo de Bombeiros do país.

“É com profundo pesar, dor e tristeza que comunicamos o falecimento da cantora Claudisabel, após acidente de automóvel nesta madrugada. A sua voz, alegria e frontalidade que a caracterizam deixam mais pobres a música portuguesa e todos que tiveram a oportunidade de a conhecer e privar com ela”, diz comunicado postado na página oficial da cantora no Facebook.

Ao canal português, o cantor Emanuel, que esteve com a artista no programa televisivo, lamentou o falecimento da amiga. “Ainda ontem dancei com ela, contracenei com ela, jantou bem disposta, estava feliz […] Como muito bem disseram, a mãe acompanhava a filha para todo o lado. Ontem não a acompanhou. O pai também parece que está em choque. É a única filha. Muito complicado”, contou.

Nascida em 4 de outubro de 1982, Cláudia Isabel Leiria Madeira, conhecida artisticamente como Claudisabel, lançou o primeiro disco em 1995. Dentre os sucessos da carreira, estão “Dizias Tu, Pensava Eu”, “Não Vou Voltar a Chorar” e “Super Apaixonada”.

Acidente no mesmo local

Backing vocal da cantora, Xana Isabel disse que se acidentou na mesma estrada há cinco meses.“Estou em choque, estou em sofrimento. Foi uma companheira de grandes palcos, nos vossos palcos. Era alegre, sorridente, amiga, sempre pronta para ajudar, para nos ouvir”, comentou.