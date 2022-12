Carreta da Alegria já tem data para deixar Rio Branco e fará apresentação no interior

Sucesso por onde passa, a Carreta da Alegria Sonho Meu encantou os rio-branquenses durante boa parte do mês de dezembro e agora se prepara para deixar a capital.

Com ingressos a R$15,00 por pessoa, a carreta estreou no último dia 2 e vai encerrar as atividades, que foram diárias desde então, no próximo sábado (31).

- Publicidade-

Segundo a gerente, Daniela Paiva, a carreta fica até o dia 31 em Rio Branco. “A previsão é essa, mas assim, se o público quiser, dá para ficar até o dia 6, que é o Dia de Reis, mas a previsão é de ir para Brasileia do dia primeiro para o dia 15 de janeiro”, explicou.

Após Brasileia, a Carreta segue para o Juruá. “Em seguida, vai para Cruzeiro do Sul. Ou seja, vai atender os municípios que são daqui da fronteira e depois lá em cima, Cruzeiro do Sul e os municípios adjacentes”, finalizou Daniela.

A Carreta da Alegria Sonho Meu foi um dos fenômenos do final de ano no Acre. Vários artistas causam euforia durante toda semana pelas ruas da capital acreana.

Com filas quilométricas, o grupo conquistou as famílias acreanas que registram nas redes os vídeos e fotos das acrobacias e as danças dos personagens.