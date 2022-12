Cartunista acreano vence concurso internacional na Europa com charge de atleta da Croácia

O artista plástico acreano Dinildomar das Chagas de Moura, o Díni, de 54 anos, que vive em Istambul, na Turquia, acaba de vencer um concurso internacional de cartuns na Croácia. Ele foi o vencedor com uma caricatura do jogador Luka Modric, que defendeu a Croácia na Copa do Mundo e foi um dos carrascos do Brasil com o selecionado de Tite e frustrou milhões de brasileiros em relação ao espera hexacampeonato.

Dinildomar das Chagas de Moura, que aprendeu a arte de desenhos em Rio Branco como aluno do artista Péricles, agora é um respeitado professor de inglês, francês, português e espanhol na Europa. Mas, quando não está na sala de aula, ele continua a desenhar e a participar de concursos no continente europeu, onde este tipo de arte é muito admirada e consumida.

Em 2021, mesmo com a pandemia do coronavírus, o artista nascido em Rio Branco, agora ganha a vida viajando ao redor do mundo, pintando quadros e outras gravuras cujo maior traço lembram as paisagens e a cultura amazônicas.

Ainda em 2021 o artista esteve em Lisboa, Portugal, participando de uma das maiores competições de artes no gênero, no mundo. “Eu apresentei um trabalho que tratava da Imigração Ilegal na Europa e no mundo durante a Pandemia. O detalhe é a água, nos trilhos, ruas e viadutos, tudo em forma de fita de filme antigos”, contou, com exclusividade ao ContilNet.

Agora em 2022, em novo concurso, desta vez na Croácia, o de “Exhibition of New Year’s Cartoons – Greeting Cards”, in Croatia, ele teve a caricatura do Luka Modric selecionada para a Abertura da Festa do Oscar dos Cartuns. “É um momento de muita felicidade. Em 2023, teremos movas conquistas”, prometeu.