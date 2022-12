Casal é preso por tráfico de drogas e falsidade ideológica em bairro de Rio Branco

A Polícia Civil do Acre deflagrou na manhã desta quinta-feira (8), no bairro Novo Horizonte, em Rio Branco (AC), uma operação denominada de Regillus, que contou com o apoio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaego) e a presença do promotor Bernardo Albano. Durante ação, foi cumprido um mandato de prisão, busca e apreensão contra o casal Hermínio Neto Pessoa de Lemos e Neyanne Cristina Pessoa do Nascimento.

Na residência, que precisou ter o portão arrombado, a equipe a equipe fez buscas e encontrou uma caixa de papelão contendo 152 papelotes, com peso aproximado de 1400g de cocaína, uma barra de maconha, pesando aproximadamente 1kg, cinco papelotes de cocaína pesando aproximadamente 490, um saco pesando aproximadamente 40g, além de telefone e dinheiro.

- Publicidade-

Hermínio, que possuía em seu desfavor um mandado de prisão em aberto, foi algemado e preso por tráfico de drogas e falsidade ideológica, pois encontrava-se com duas identidades falsas e certidão de nascimento. Já Neyanne foi presa por tráfico de drogas.

Diante dos fatos, após dada voz de prisão o casal foi conduzido para a Delegacia de Flagrantes (Defla) e segue à disposição da justiça.