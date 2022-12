Casemiro se pronuncia 3 dias após eliminação do Brasil na Copa: “Ainda é difícil entender”

“Já se passaram quase 3 dias, mas a dor permanece. Quis fazer essa postagem com a cabeça mais fria e com um melhor entendimento do que aconteceu, mas ainda é difícil entender pela forma como ficamos fora. De longe, essa foi a derrota que mais me trouxe dor em toda a minha carreira”, lamentou.

O volante ainda falou sobre a expectativa da torcida para o hexa em 2022. "Imagino que vocês, que torceram muito pra nós, também estejam sentindo uma dor parecida e lamento muito por isso. Nosso maior desejo era trazer esse título de volta ao nosso país, trazer alegria para vocês, e fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Tudo mesmo. Mas o futebol é assim: por mais que você faça tudo certo, não há como controlar o resultado. Já vivi isso algumas vezes tanto a favor quanto contra. Quero agradecer a todo o apoio de vocês que torceram e nos incentivaram nessa Copa. Obrigado de coração", completou.

Casemiro também agradeceu ao Tite, criticado pelos torcedores por deixar a lateral do gramado após a eliminação, enquanto os jogadores choravam em campo no que foi o último jogo dele como técnico da Seleção.