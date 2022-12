Chuva derruba muro entre casas e idosa morre após ser atacada por cão

Uma idosa de 70 anos morreu depois de ser atacada por um cachorro, na tarde desta sexta-feira (30), em Morrinhos, no sul goiano. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o animal pertencia aos vizinhos da vítima e teria entrado no quintal da idosa após o muro que dividia as casas desabar, em razão das fortes chuvas.

De acordo com a corporação, a família da idosa chegou a colocar um anteparo no muro, porém, a suspeita é de que o animal tenha passado para o lote vizinho por meio de uma brecha. No momento do ataque, a família da vítima havia saído para ir ao supermercado e ela estava sozinha.

Ataque em curso

Os familiares da vítima acreditam que ela tenha sido atacado pelo cão, no momento em que foi até o quintal cuidar das plantas. Quando os parentes da idosa retornaram à casa, a mulher ainda estava sendo atacada pelo animal. No entanto, quando o Corpo de Bombeiros chegou à casa da vítima, ela já estava sem vida.

Conforme a corporação, a idosa tinha múltiplas feridas causadas pelas mordidas no cachorro e até fraturas.