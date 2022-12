Chuvas provocam estragos em diversos pontos de Rio Branco: FOTOS E VÍDEOS

A forte chuva que atinge Rio Branco nesta sexta-feira (2) está causando diversos transtornos à população. Em diversos pontos da capital, há pontos de alagamentos registrados.



No Conjunto Tucumã, a reportagem registrou o canal localizado no Parque do Tucumã, que transbordou.

- Publicidade-

No Parque da Maternidade, que corta boa parte da região central de Rio Branco, a situação não é diferente.





Na Rua Rio de Janeiro também há pontos alagados.



No Calafate, uma leitora enviou ao ContilNet imagens de como ficou a sua residência. Vídeo e fotos mostram o quintal completamente alagado devido a um bueiro na rua.

Parte da Avenida Getúlio Vargas, em frente ao Restaurante Deck Sushi, também está tomada pelas águas.

Mais cedo, o ContilNet divulgou o transbordo de um igarapé na Rua Montreal, no bairro Floresta, que acabou deixando um carro preso.