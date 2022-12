Clima de Natal: Prefeitura de Rio Branco promove acender das luzes no Horto Florestal

O Natal se aproxima, e com isso os preparativos para a festa já se iniciam com artigos natalinos como árvore de natal, guirlanda, Papai Noel, bolas natalinas, estrelas de Natal e presépio.

Nesse clima de Natal a Prefeitura de Rio Branco, realiza o “Acender das Luzes” no Horto Florestal. De acordo com a programação, o evento acontecerá nesta segunda-feira (12), a partir das 18h. A cerimônia do Acender das Luzes terá a presença do prefeito

No último sábado (10) aconteceu a mesma programação na Praça da Revolução, onde os rio-branquenses marcaram presença para prestigiar a magia do Natal.

