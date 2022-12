Coluna do Theodoro: a escolha da Miss e Mr Acre infantil no Afa Jardim; veja cliques

Noite da Beleza Acreana

Promoter Meyre Manaus agitou os circuitos da beleza no último domingo no Afa Jardim com a escolha da Miss e Mr Acre infantil. Uma produção super linda para encaminhar os nossos candidatos ao concurso nacional em São Paulo. Parabéns, foi lindo!!!

No último domingo a promoter e coordenadora de concursos de Misses e Misters, Meyre Manaus realizou a 3a edição do Concurso Miss e Mister Acre Mirim Universo – 2022

Louise Rafaele eleita, Mini Miss Acre – 2022.

Cecília Gabrielly, 1º Princesa na categoria Mini Miss Acre

Beatriz Moura, 2º Princesa na categoria Mini Miss Acre

Bruna Prado eleita, Miss Acre Mirim – 2022.

Lorena Neves, 1º Princesa na categoria Miss Acre Mirim

Marina Soares, 2º Princesa na categoria Miss Acre Mirim

Lis Roque eleita, Miss Acre Infantil – 2022.

Hagatta Vitoria, 1º Princesa na categoria Miss Acre Infantil

Lais Motta, 2º Princesa na categoria Miss Acre Infantil

Maria Isabel, Miss Acre Juvenil – 2022.

Livia Nyara, 1º Princesa na categoria Miss Acre Juvenil

Kawane Lima, 2º Princesa na categoria Miss Acre Mirim

Alice Emanuelly, Miss Acre Mirim Blogueirinha – 2022.

Valentina Macêdo, recebeu o título de Miss Simpatia, esbanjando muita beleza e conquistando a simpatia do público e jurados.

João Góes, recebeu a faixa de Mini Mister Acre – 2022.

Bernardo Sales eleito, 1º Príncipe na categoria Mini Mister Acre

Emanuel Vilela, deu um show de simpatia e recebeu a faixa de Mister Acre Mirim – 2022.

É o Mister Blogueirinho – 2022, foi para Murilo Oliveira

Amin João, eleito Mister popularidade – 2022. Conquistou a simpatia de todos presente.

BAILE DO HAWAI

Flashes do poderoso baile do Hawai no Araras Restaurante que movimentou o sociedade no último sábado com uma super festa tropical. De parabéns aos amigos Chiquinho e Rosimeire Maia pela noite maravilhosa.