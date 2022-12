Com ajuda de vereadores, Bocalom entrega sete computadores para Policlínica Barral Y Barral

A secretária municipal de Saúde, Sheyla Andrade, e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), entregaram, nesta segunda-feira (19) 7 computadores que vão ajudar no trabalho e assistência à população na Policlínica Barral y Barral. Os equipamentos foram adquiridos com emendas parlamentares dos vereadores Joaquim Florêncio (PDT), Rutênio Sá (PP) e Ismael Machado (PSDB).

“Somos muito gratos pelas emendas que foram destinadas ao setor da Saúde na capital. Estamos aqui enquanto gestão pública fazendo uma prestação de conta para a população e para os próprios vereadores, que confiaram confiaram no Executivo e mandaram essas emendas para aquisições de computadores tanto para o Barral quanto para o Centro Mundo Azul. Gratidão é a palavra”, disse a secretaria, Sheyla Andrade.

Dos equipamentos, três serão utilizados na unidade de Saúde e quatro serão levados ao Centro de Atendimento ao Autista (CAA) Mundo Azul, especializado em atender crianças com transtorno do espectro autista com serviços psicológicos, de fonoaudiologia, fisioterapia, além de atendimento desde o acolhimento, individual e em grupo.

Edila Souza, coordenadora do Mundo Azul, disse sobre as demandas no Centro. “Estamos atendendo 143 crianças de 2 a 12 anos de idade, que é o nosso público. Em 2021, eram atendidas 21 crianças. Ou seja, nosso público aumentou consideravelmente. Precisamos ampliar os nossos serviços. Já foi feito um projeto para a construção de um novo centro de atendimento aos autistas. Os computadores irão ajudar muito no nosso trabalho, no agendamento das crianças e na elaboração dos relatórios de atendimento”.

Jorge Pimenta, diretor da Policlínica Barral y Barral, falou sobre a importância da ação. “É um dia de muita alegria, agradecemos os vereadores que destinaram os recursos para a aquisição dos computadores. Os equipamentos irão ajudar no trabalho que é feito em prol da população rio-branquense”.

O prefeito Tião Bocalom comentou satisfeito sobre a destinação das emendas. “É com muita satisfação que estamos entregando esses computadores na policlínica e também no Centro Mundo Azul. Não tenha dúvida que eles serão utilizados da melhor forma em benefício da população. Agradeço os vereadores que alocaram as emendas para que os aparelhos fossem entregues nesses locais”, concluiu o gestor.