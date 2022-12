Com emenda de Gehlen Diniz, alojamento para servidores do ISE será implantado no Purus

O Centro Socioeducativo Purus, sediado em Sena Madureira, terá pela primeira vez um alojamento para os seus servidores. Neste ano, o deputado estadual Gehlen Diniz (PP), destinou uma emenda parlamentar no valor de 70 mil reais para esses fins.

De acordo com Janeldo Damasceno, diretor da unidade, trata-se de uma iniciativa muito importante em razão de não existir atualmente nenhum alojamento para os agentes socioeducativos que tiram plantão diariamente no local. “Fica o nosso profundo agradecimento ao deputado Gehlen Diniz por esse comprometimento com a nossa classe. À media que esse recurso for liberado, vamos construir o alojamento para o descanso dos nossos servidores”, enfatizou.

- Publicidade-

O Centro Socioeducativo Purus abriga adolescentes em conflito com a lei. Eles são oriundos não somente de Sena Madureira como também de Manoel Urbano e Santa Rosa. “Ao longo do mandato de deputado estadual, destinamos recursos para vários setores da segurança pública, visando melhorar as condições de trabalho dos nossos agentes da segurança. Além do ISE, contemplamos também o Iapen”, confirmou o parlamentar.

Gehlen Diniz está concluindo o segundo mandato de deputado estadual. Em 2023, ele assumirá como Deputado Federal e irá representar a população Acreana em Brasília.