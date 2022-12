Com paralisação, aeroporto no Acre lança nova recomendação a passageiros

Nesta segunda-feira (19), o Sindicato Nacional dos Aeronautas promoveu uma paralisação em aeroportos de 7 capitais brasileiras. Com isso, voos em outras cidades podem ser alterados com a manifestação dos pilotos e comissários de bordo, que irão parar de trabalhar diariamente das 6h às 8h.

Apesar da paralisação não acontecer no Acre, o Aeroporto de Rio Branco deu orientações aos passageiros, principalmente durante época de festividades de final de ano, em que muitas pessoas viajam de férias.

Além disso, o Aeroporto Internacional de Rio Branco – Plácido de Castro, informou que, até o momento, não houve impacto na operação de voos no primeiro dia de paralisação dos pilotos e comissários.

“O terminal segue funcionando normalmente, contudo, a recomendação é que os passageiros consultem as respectivas companhias aéreas e confirmem seus voos antes de se deslocarem ao aeroporto”, disse a assessoria do aeroporto, em nota enviada ao ContilNet.

Saiba o motivo

O motivo da paralisação seria o aumento no valor das passagens aéreas que, segundo o sindicato, beneficiam apenas as companhias. O sindicato das empresas (Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias), em nota, disse que os custos de operação aumentaram, com alta no preço do querosene da aviação. Segundo a Petrobras, o preço do combustível aumentou 49,6% de 1º de janeiro a 1º de dezembro deste ano.