Com reajuste aprovado, deputados do Acre terão salário de quase R$ 50 mil

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (20), o projeto de decreto legislativo que reajusta o salário dos deputados federais, senadores, presidente, vice-presidente e ministros.

Atualmente, um deputado federal ganha R$ 33,7 mil. Com a proposta, o subsídio chegará a R$ 46,3 mil, de forma escalonada até 2026.

O projeto também reflete nos ganhos dos deputados estaduais, já que estes ganham 75% do salário de um federal, conforme decreto publicado nesta quarta-feira (21) no Diário Oficial do Acre. Ou seja, se atualmente ganham cerca de R$ 25 mil, em 2026, os parlamentares estaduais estarão recebendo, mensalmente, mais de R$ 34 mil.

O reajuste salarial deverá ocorrer em quatro etapas. Na primeira, em 1º de janeiro de 2023, o salário atual terá aumento de 16,37%; a partir de 1º de abril de 2023, os salários aumentam mais 6%; em 1º de fevereiro de 2024 mais 5,66% e a partir de 1º de fevereiro de 2025, 5,36%. No total, os subsídios terão um reajuste de 37,32%.

Outros salários

Atualmente, o contracheque dos senadores e dos deputados federais é de R$ 33,7 mil. Com a proposta, o subsídio chegará a R$ 46,3 mil, de forma escalonada até 2026. O salário do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá um aumento e passará de R$ 30,9 mil para R$ 46,3 mil, já os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) passarão de R$ 39,2 mil para R$ 46,3 mil.