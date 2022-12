Concurso da Aeronáutica: saiu edital com 242 vagas para sargentos (CFS)

Saiu o edital do concurso da Aeronáutica para Admissão ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), para o primeiro semestre do ano de 2024. O certame reúne 242 vagas para candidatos de ambos os sexos.

Do total de ofertas, 194 são para lista de ampla concorrência e 48 reservadas aos negros.

Para participar do processo de seleção, é necessário possuir diploma de conclusão de curso de ensino médio e não ter menos de 17 anos e nem completar 25 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula no CFS 1/2024. Oportunidades estão distribuídas entre as seguintes especialidades:

mecânico de aeronaves (60 vagas);

material bélico (15);

eletricidade e instrumentos (16);

estrutura e pintura (10);

equipamento de voo (12);

suprimento (14);

guarda e segurança (30); e

controle de tráfego aéreo (85).

Depois de formados no CFS, já como terceiro-sargento, os militares recebem R$ 3.825, além de adicionais e gratificações, e podem ser designados pela Força Aérea Brasileira – FAB para servir em todo o território nacional.

Saiba como se inscrever

As inscrições serão abertas às 10h do dia 23 de fevereiro e se encerrarão às 15h de 15 de março de 2023. O formulário estará disponível no site da Escola de Especialistas de Aeronáutica – EEAR (http://ingresso.eear.aer.mil.br).

Após concluir o cadastro, o candidato deverá imprimir o boleto bancário referente a taxa de participação, no valor de R$ 80, e efetuar o seu pagamento até a data limite de 22 de março, observado o horário de funcionamento do banco.

Provas do concurso da Aeronáutica

O concurso da Aeronáutica será constituído das seguintes etapas:

provas escritas; inspeção de saúde; exame de aptidão psicológica; teste de avaliação do condicionamento físico; procedimento de heteroidentificação complementar; e validação documental.

As provas escritas serão compostas das seguintes disciplinas: língua portuguesa, língua inglesa, matemática e física. Elas serão aplicadas na data prevista de 4 de junho de 2023, em locais e horários a serem comunicados no edital de convocação, a ser publicado em momento oportuno.

Informações sobre o curso de formação

O CFS é ministrado sob regime de internato militar na Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), em Guaratinguetá-SP, com duração aproximada de dois anos e abrange instruções nos Campos Geral, Militar e Técnico-Especializado.

Durante a realização do curso, o aluno estará sujeito ao regime escolar da EEAR, e fará jus à mesma remuneração que percebia por ocasião da matrícula, se militar da ativa da Aeronáutica, ou fixada em lei para aluno de escola de formação de sargentos, além de alimentação, alojamento, fardamento, assistência médico-hospitalar e dentária.