Concurso INSS: quando sai o resultado? confira todos os detalhes aqui

As provas objetivas do concurso INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) foram aplicadas no último domingo para mais de 1 milhão de inscritos (conforme dados do Cebraspe). Os gabaritos já foram divulgados e a dúvida que fica é: quando sai o resultado?

Conforme indicado no edital, a divulgação do resultado das provas objetivas, além dos gabaritos definitivos, será realizada no dia 22/12! Na data, os candidatos também serão convocados para a avaliação biopsicossocial (candidatos PCDs) e procedimento de heteroidentificação (candidatos cotistas):

É importante ressaltar que o cronograma do concurso INSS para os candidatos da Gerência Executiva de Guarulhos (SP) já foi divulgado. As datas são diferentes das demais regionais!

As provas objetivas para os candidatos de Guarulhos serão aplicadas no dia 11/12. O resultado final dos inscritos nessa regional será disponibilizado no dia 30/12.

O concurso INSS ofertou, ao todo, 3.373 oportunidades (entre imediatas e cadastro reserva) para o cargo de Técnico do Seguro Social.

O salário inicial do aprovado será de R$ 5.905,79. O valor é composto pelos seguintes valores:

Vencimento básico: R$ 712,61;

Gratificação de Atividade Executiva (GAE): R$ 1.140,18;

Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social (GDASS): R$ 3.595,00; e

Auxílio Alimentação: R$ 458,00.

Como será realizado o curso de formação do concurso INSS?

Após a divulgação do resultado das provas objetivas (além das verificações biopsicossociais e de heteroidentificação), os candidatos serão convocados para o curso de formação.

O curso será de caráter eliminatório e classificatório e será realizado nas seguintes cidades do país:

Belém/PA;

Belo Horizonte/MG;

Brasília/DF;

Florianópolis/SC;

Fortaleza/CE;

João Pessoa/PB;

Manaus/AM;

Rio de Janeiro/RJ; e

São Paulo/SP.

O curso terá duração de 180 horas presenciais, podendo ser realizados nos períodos diurno (manhã e tarde) e noturno. Com a carga horária total, o curso deverá ter duração entre 30 e 45 dias. É importante reforçar que durante a realização da formação, os candiadtos farão jus a 50% do salário inicial do cargo de Técnico, no valor de R$ 2.952,89.

Ao final do curso, os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e redação.

Confira os gabaritos das provas objetivas!

Os gabaritos das provas objetivas do concurso INSS foram divulgados na última terça (29/11) no portal do Cebraspe.

É importante reforçar que o prazo para a interposição dos recursos (quanto às questões e aos gabaritos) está aberto até o dia 2/12.

Os professores do Direção Concursos realizaram a correção das questões das provas objetivas em live realizada em 27/11. Você pode conferir todos os detalhes da correção no botão abaixo:

CORREÇÃO PROVA OBJETIVA INSS!

Concurso INSS pode ser cancelado?

Devido aos acontecimentos na GEX de Guarulhos (SP), a dúvida que fica é: o concurso INSS pode ser cancelado? A resposta é não.

Conforme nota divulgada pelo Cebraspe no dia 27/11, a situação de Guarulhos foi um caso isolado e não prejudicial às outras GEX, visto que o certame é regionalizado.

O Direção Concursos realizou uma live exclusiva com especialista sobre o assunto e você pode conferir todos os detalhes no vídeo abaixo:

Resumo do concurso INSS