Concurso público: 16 editais de nível médio abertos e previstos em dezembro

Chegamos ao fim do ano e, ao todo, 16 editais de concurso público estão abertos e previstos para os concurseiros que possuem o nível médio de escolaridade.

O Direção Concursos preparou um levantamento para você com as melhores oportunidades. São vagas para diversas áreas!

- Publicidade-

Confira todos os detalhes abaixo:

Concurso público – editais de nível médio com inscrições abertas!

Veja as oportunidades com inscrições abertas:

Concurso TCM SP

O edital do concurso TCM SP (Tribunal de Contas do Município de São Paulo) oferta 10 vagas para o cargo de Auxiliar de Controle Externo nas especialidades de TI e Suporte Administrativo.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no portal da banca Vunesp até o dia 27 de dezembro de 2022. A taxa de inscrição é de R$ 75,00.

O salário inicial do aprovado neste cargo será de R$ 10.317,32! As provas objetivas serão aplicadas no dia 5 de março de 2023.

Concurso público MPMG

O concurso MPMG (Ministério Público de Minas Gerais) é um ótimo edital para quem possui nível médio de formação. São ofertadas, ao todo, 72 vagas e cadastro reserva para o cargo de Oficial do Ministério Público.

As inscrições estão abertas até o dia 8 de dezembro de 2022. A taxa de inscrição é de R$ 90,00.

O aprovado ingressará no órgão com salário inicial de R$ 5.986,84 (somado com o auxílio-saúde e vale-lance). A prova objetiva será aplicada no dia 15 de janeiro de 2023.

Concurso PM SP

Organizado pela Vunesp, o concurso PM SP (Polícia Militar de São Paulo) está com inscrições abertas até o dia 20 de dezembro.

O certame é destinado ao provimento de 2.700 vagas para o cargo de Soldado de 2ª Classe. O saláro inicial do aprovado será de R$ 3.875,27.

Além de possuir o nível médio de formação, o candidato ainda deve preencher os seguintes requisitos:

ser brasileiro;

ter idade mínima de 17 (dezessete) anos;

ter idade máxima de 30 (trinta) anos;

ter estatura mínima, descalço e descoberto, de: 155 cm (cento e cinquenta e cinco centímetros), se mulher; 160 cm (cento e sessenta centímetros), se homem;



As provas objetivas serão aplicadas no dia 12 de fevereiro de 2023.

Preparação completa para o concurso PM SP é aqui no Direção! Clique aqui e inicie sua trajetória rumo à aprovação!

Concurso público SEMAD GO

O concurso SEMAD GO (Secretaria de Estado do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável) oferta 35 vagas imediatas e 35 oportunidades de cadastro reserva para o cargo de Técnico Ambiental (nível médio).

Os interessados poderão realizar suas respectivas inscrições no portal da banca IBFC até o dia 8/1/2023. A taxa de inscrição é de R$ 100,00.

O salário inicial do aprovado no concurso SEMAD GO será de R$ 4.020,09. As provas objetivas serão aplicadas no dia 12 de março de 2023.

TRT GO (TRT 18)

O edital do concurso TRT GO (Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região – GO) oferta 12 vagas imediatas, além de oportunidade de cadastro reserva para o cargo de Técnico Judiciário. As oportunidades se dividem entre as seguintes especialidades:

Técnico Judiciário – Área Administrativa: 5 vagas;

Técnico Judiciário – Área Administrativa – Especialidade Agente da Polícia Judicial: 1 vaga;

Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Tecnologia da Informação: 5 vagas;

Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Enfermagem do Trabalho: cadastro reserva;

Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Saúde Bucal: 1 vaga.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no portal da banca FCC. A taxa de inscrição é de R$ 70,00.

O salário inicial do aprovado será de R$ 7.591,30 e as provas objetivas serão aplicadas no dia 12 de fevereiro de 2023.

Confira a análise completa do edital em vídeo:

Concurso Banrisul

Com inscrições abertas até o dia 7 de dezembro, o edital do concurso Banrisul oferta 824 vagas para o cargo de Escriturário.

O salário inicial do aprovado será de R$ 2.963,01 (além de diversos benefícios) e as provas objetivas serão aplicadas no dia 22 de janeiro de 2023.

O concurso é uma ótima opção para quem tem o nível médio, visto que o número de oportunidades irá aumentar. De acordo com o diretor do órgão, além das 824 vagas, o certame ofertará mais 511 vagas aos interessados.

O Direção possui preparação completa para você que sonha em ingressar no Banrisul. Confira todos os detalhes clicando aqui!

Concurso público UFPB

O concurso UFPB (Universidade Federal da Paraíba) oferta mais de 50 oportunidades para os cargos de Nível C e D, que exigem o nível médio de formação.

As oportunidades de dividem entre as seguintes especialidades:

Nível C (Nível médio) Assistente de Alunos: 1 vaga.

Nível D (Nível médio/técnico) Assistente em Administração: 55 vagas ampla // 4 vagas PCDs // 15 vagas cotas; Técnico em Tecnologia da Informação: 3 vagas ampla // 1 vaga cotas; Técnico de Laboratório/Análises Clínicas: 1 vaga



As inscrições estão abertas até o dia 6/12 e a taxa de inscrição varia entre R$ 80,00 e R$ 100,00.

O salário inicial do aprovado será de até R$ 2.446,96 e as provas objetivas serão aplicadas no dia 5 de fevereiro de 2023.

Concurso INCAPER ES

O concurso INCAPER ES (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural) oferta, ao todo, 39 vagas para o cago de Técnico em Desenvolvimento Rural na especialidades de Agropecuária e Laboratório.

As inscrições estão abertas até o dia 20 de dezembro e poderão ser feitas no portal da banca Instituto AOCP. A taxa de inscrição é de R$ 60,00.

O salário inicial do aprovado será de R$ 3.339,00 e as provas objetivas serão aplicadas no dia 12 de fevereiro de 2023.

Concurso público Epagri SC

Com inscrições abertas até o dia 21/12, o concurso Epagri SC (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina) oferta 22 vagas para os seguintes cargos de nível médio:

Assistente Administrativo: 1 vaga + CR;

Assistente de Pesquisa: 6 vagas + CR;

Extensionista Rural: 10 vagas + CR;

Técnico de Laboratório: 5 vagas + CR.

O salário inicial do aprovado será de até R$ 4.055,74 e as provas objetivas serão aplicadas no dia 29 de janeiro de 2023.

Concurso TCM PA

O edital do concurso TCM PA (Tribunal de Contas dos Municípios do Pará) foi publicado e o certame oferta 9 vagas para o cargo de Técnico de Controle Externo (nível médio).

Os interessados poderão realizar suas respectivas inscrições no portal da banca Consuplam, entre os dias 14/12 e 16/1/2023. A taxa de inscrição é de R$ 30,00.

O salário inicial do aprovado será de R$ 3.577,50 e as provas objetivas serão aplicadas no dia 12/3/2023. As provas discursivas serão aplicadas em 9/4/2023.

Concurso público – editais previstos de nível médio

Veja as oportunidades previstas de nível médio de formação:

Concurso CNMP

O concurso CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) será organizado pelo Cebraspe. O certame ofertará oportunidades para o cargo de Técnico Administrativo (nível médio).

Conforme autorização indicado na autorização pelo novo certame, o edital poderá ser publicado ainda no mês de dezembro.

O salário inicial do aprovado no cargo de Técnico Administrativo será de R$ 7.591,37.

Conheça agora nossos cursos para o concurso CNMP e inicie a sua preparação hoje! Saiba mais aqui!

MP SP

O novo concurso MP SP (Ministério Público de São Paulo) será organizado pela FGV. Apesar de o certame ofertar, em um primeiro momento, oportunidades de cadastro reserva para o cargo de Oficial de Promotoria (nível médio), há a expectativa pela convocação de um alto número de aprovados, visto que o órgão possui 239 cargos vagos para a carreira em questão.

O salário inicial do aprovado será de R$ 4.935,88. Conforme indicado pela assessoria do órgão, o edital pode sair ainda em 2022.

Concurso público TJ AP

O concurso TJ AP (Tribunal de Justiça do Amapá) poderá ser divulgado em breve. Organizado pela FGV, o edital ofertará 6 vagas para os cargos de Técnico Judiciário (nível médio) nas especialidades Judiciária e Administrativa, além de Comissão da Infância e da Juventude.

De acordo com o projeto básico do certame, os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva. Os exames serão aplicados na cidade de Macapá (AP) e contarão com 80 questões de múltipla escolha.

O salário inicial do aprovado será de R$ 6.005,60.

Deseja garantir seu lugar entre os aprovados no concurso TJ AP? Então garanta agora a sua preparação com o Direção Concursos. Todos os detalhes você confere neste link!

Concurso SEJUS ES

Um novo concurso SEJUS ES (Secretaria de Justiça do Espírito Santo) para o cargo de Inspetor Penitenciário (cargo de nível médio) será realizado em breve. O certame seria organizado pelo IDIB, mas a banca responsável pelo concurso será o instituto IBADE.

Serão ofertadas 600 vagas e iniciais de R$ 3.361,24. De acordo com o projeto básico do certame, os candidato serão avaliados por meio de provas objetiva e discursiva.

Concurso DPE SP

O edital do concurso DPE SP (Defensoria Pública de São Paulo) pode ser lançado nas próximas semanas. O certame ofertará 20 vagas imediatas e cadastro reserva para o cargo de Oficial de Defensoria Pública (nível médio).

Conforme já divulgado pelo Direção Concursos, os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva. Ela será composta por 70 questões de múltipla escolha.

O salário inicial do aprovado será de R$ 3.560,33. No momento, o órgão conta com 18 cargos vagos de Oficial de Defensoria Pública. Saiba mais aqui!

Concurso público TJ RN

Um novo concurso TJ RN (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte) já foi autorizado e o edital poderá ser publicado ainda em 2022.

Serão 160 oportunidades, além de vagas de cadastro reserva, para o cargo de Técnico Judiciário (nível médio). O salário inicial do aprovado será de R$ 3.974,08.