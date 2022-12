Concurso Receita Federal: Sindifisco aponta “falhas grosseiras” em edital

Após a publicação do edital do novo concurso Receita Federal, o Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco) se manifestou sobre o certame.

Em editorial publicado no site oficial da instituição, nesta terça-feira (6/12), são apontadas o que o Sindicato enxerga como “falhas grosseiras”.

- Publicidade-

O primeiro ponto frisado foi a quantidade de vagas para o cargo de Auditor-Fiscal (230), que para o Sindifisco é insuficiente para a demanda.

“A Receita Federal perdeu dois quintos da força de trabalho de seu principal cargo em uma década, mesmo considerando a também ínfima quantidade de Auditores contratados no último concurso, em 2014. As 230 vagas abertas pelo atual certame se prestam a repor a quantidade de colegas que deixaram a atividade somente de um ano para cá”, diz um trecho.

A entidade também pontuou negativamente a forma de avaliação com duas provas provas, o que antes aconteciam em três.

“Ao utilizar apenas duas provas, ocorre uma redução no número de questões disponíveis por disciplina, ocasionando a esdrúxula situação de termos, no atual concurso, matérias com apenas seis questões”, frisou.

Ainda sobre as disciplinas, o Sindifisco questionou a retirada das matérias de Direito Empresarial, Direito Civil e Direito Penal, redução de questões cobradas para Direito Tributário, Contabilidade Geral e Língua Portuguesa e exclusão de Contabilidade Avançada.

O texto ainda frisa que o conteúdo “praticamente fixou-se o mesmo conteúdo para as duas carreiras abarcadas pelo edital”.

Outra menção foi sobre o fato de ter sido publicado um único edital para os dois cargos oferecidos no concurso público.

Confira na íntegra o editorial clicando aqui!

Edital concurso Receita Federal

O edital do concurso Receita Federal foi publicado para provimento de 699 vagas para Auditor e Analista, divididas da seguinte forma:

Auditor-Fiscal: 230 vagas

Analista-Tributário: 469 vagas

Os salários iniciais podem chegar a R$ 21.029,09 e as provas estão previstas para serem aplicadas no dia 19 de março de 2023.

As inscrições abrem no dia 12 de dezembro de 2022, através do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca do certame. As taxas são de R$ 210 para Auditor e R$ 115 para Analista.

A análise completa do edital do concurso Receita Federal você confere no vídeo abaixo:

Resumo