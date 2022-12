Concurso Senado: candidatos relatam acessos aos resultados de recursos

De acordo com relatos encaminhados para a equipe de jornalismo do Direção Concursos, candidatos do concurso Senado estão conseguindo acessar os resultados dos recursos na página da FGV.

O período recursal contra o gabarito preliminar das provas objetivas esteve aberto entre os dias 9 e 12 de novembro.

- Publicidade-

Nas imagens (disponibilizadas abaixo) é possível ver as justificativas para os recursos que foram interpostos pelos candidatos. Algumas questões foram anuladas, enquanto outras tiveram seus respectivos gabaritos alterados. Veja:

CONHEÇA TODOS OS CURSOS DO DIREÇÃO!

É importante ressaltar que ainda não há data para divulgação dos resultados das provas objetivas, além dos gabaritos oficiais (após o período recursal).

Em novembro, por meio de comunicado emitido em seu portal institucional, a FGV informou sobre o cancelamento de algumas questões da prova de Consultor Legislativo.

Conforme relatado pela organizadora, os itens 61 a 70 da prova objetiva de Assessoramento Legislativo – subárea Comunicações e Tecnologia da Informação foram anulados. A pontuação foi atribuída a todos os candidatos do cargo.

As provas objetivas do concurso Senado foram aplicadas em novembro. Conforme informado pela banca organizadora, o certame registrou mais de 100 mil inscrições. A especialidade de Polícia Legislativo foi a carreira que mais recebeu inscrições, com 25.181 candidaturas homologadas. Saiba mais detalhes aqui!

O certame ofertou, ao todo, 22 vagas imediatas e oportunidades de cadastro reserva para os seguintes cargos e especialidades:

Técnico Legislativo Policial Legislativo: 7 vagas imediatas + 173 CR;

Consultor Legislativo Assessoramento em Orçamento (diversas subáreas): 1 vaga imediata + 19 vagas CR; Assessoramento Legislativo (diversas subáreas): 1 vaga imediata + 81 CR;

Advogado: 1 vaga imediata + 19 CR;

Analista Legislativo Informática Legislativa Análise de Sistemas: 1 imediata + 59 CR Informática Legislativa Análise de Suporte de Sistemas: 1 imediata + 39 CR Registro e Redação Parlamentar: 1 imediata + 19 CR Enfermagem: 1 imediata + 19 CR Engenharia Eletrônica e Telecomunicações: 1 imediata+ 9 CR Engenharia do Trabalho: 1 imediata + 4 CR Processo Legislativo: 1 imediata + 249 CR Administração: 2 imediatas + 248 CR Arquivologia: 1 imediata + 14 CR Assistência Social: 1 imediata + 9 CR Contabilidade: 1 imediata+ 19 CR



O salário inicial do aprovado no concurso Senado será de até R$ 33.461,68.

Resumo concurso Senado