No último sábado (10), ocorreu o Carnaval das Atléticas. Realizado no estacionamento do Arena da Floresta, o evento reuniu diversas atléticas em uma noite com muitas atrações.

Com 10h de evento, as atrações responsáveis pela trilha sonora são: SCOTT, Spacecaps, Los Padres, Sandra Melo e banda, Edu Casseb, Vini Rodrigues e Belmont. Você confete a seguir a a galeria de fotos do evento, produzida pelo fotógrafo James Pequeno.