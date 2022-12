Conheça o tenente-coronel Felipe Russo, o novo comandante do 2º Batalhão da PM

O O tenente-coronel PM Felipe Russo assumiu, em solenidade realizada pela Polícia Militar do Acre (PMAC) nesta terça-feira, 13, o comando do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM). A unidade, responsável pelo policiamento de cerca de 45 bairros da capital, era comandada até então pelo major PM Rodolfo Velásquez.

- Publicidade-

A solenidade de passagem de comando, realizada no quartel do 2º BPM, contou com a presença do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Luciano Fonseca, além de oficiais e praças da instituição e autoridades civis do Estado. Na ocasião, policiais militares da unidade foram condecorados por bons serviços prestados à sociedade.

O tenente-coronel Felipe Russo já comandou diversas unidades da PMAC, desde seu ingresso na instituição, em 2005. Atualmente estava à frente da Coordenadoria de Gestão do Poder de Polícia Administrativa, conhecido como Fundeseg, e acumulava a função de coordenador-geral do Centro Integrado de Comando e Controle da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Agora à frente do batalhão responsável pelo policiamento de todo o Segundo Distrito da capital acreana, o oficial fala dos desafios que tem pela frente. “É uma honra dar sequência ao trabalho do major Velásquez aqui no 2º BPM, e ter a confiança do comando-geral para assumir este novo desafio. Espero seguir com o projeto de colocar nossa instituição cada vez mais próxima da sociedade”, observou.