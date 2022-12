Consultora dá dicas sobre tendências para 2023; Confira o que vai bombar no próximo ano

Com 2023 chegando, com exclusividade ao ContilNet, a consultora de imagem e estilo, Maryllia Pequeno, traz dicas sobre quais as tendências da moda para o próximo ano.

Diferente de 2022, onde a moda oversize tomou conta das passarelas, 2023 irá trazer de volta peças com mais marcação corporal.

- Publicidade-

“O que eu vi bastante para esse 2023 foi uma nova maneira de ver a relação entre roupa e corpo. Vi os designers trazendo mais corpo e menos tecido, com uma modelagem mais seca e mais marcação de corpo”, disse a consultora.

Além disso, segundo Maryllia, uma peça de roupa muito conhecida surgirá de novo.

“A ombreira vai voltar com tudo”, disse.

A consultora explica ainda que uma nova tendência para 2023 é a marcação do quadril. “A era vitoriana ficará em foco, com as crinolinas de deixava volumes nas saias, na época medieval”.

Com relação as texturas, Maryllia explica que tecidos como renda, paetê e franja serão destaque. Segundo ela, o couro será a sensação do verão 2023, mas em comprimento “mini”, com referência aos anos 90.

O que foi tendência em 2022 e continua em 2023, é o utilitarismo nas roupas. “As calças cargos, saias com muitos bolsos”, explica.

As malhas metalizadas em prata e dourado também deverão continuar no gosto dos designers de moda. Além de roupas cheias de recortes e com muito volume.

Para finalizar, a consultora aposta que a peça queridinha da estação, será os coletes de alfaiataria. “Da pra fazer muitas combinações, usar aberto ou fechado”.

Todas as apostas de tendência para 2023 foram pensadas inclusive, para o uso no nosso estado. Maryllia garante que toda acreana poderá abusar das peças.

Cor do Ano

Como já é de costume, a Pantone todos os anos escolhe a cor que deverá ser destaque nas coleções. Para este ano, Maryllia explica que a marca escolheu o Magenta e o tom será tendência em várias peças.

“É uma cor descendente dos vermelhos, traz muita força e coragem. É uma cor pulsante. Representa um espírito rebelde”.