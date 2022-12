Contas do Caixa Tem serão canceladas a partir de janeiro? Entenda a polêmica

A Caixa Econômica Federal é uma das instituições mais utilizadas e famosas entre todo o território nacional. Isso porque, a instituição é responsável por uma série de repasses do Governo Federal, como por exemplo, o pagamento do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

Para melhor entender, a Caixa Econômica criou uma poupança social digital, o Caixa Tem. O foco da poupança é justamente facilitar os repasses do Governo, como por exemplo, o pagamento do antigo Auxílio Emergencial e do atual Auxílio Brasil.

Contudo, com a chegada do ano de 2023 cada vez mais próxima e as notícias acerca do fim do Auxílio Brasil, milhões de brasileiros estão receosos quanto o fim das contas no Caixa Tem.

O que vai acontecer com o Caixa Tem?

Antes de mais nada, é imprescindível que todos entendam as diversas funcionalidades do Caixa Tem, para que assim seja possível conferir quais serviços estarão ou não disponíveis durante o ano de 2023, considerando o funcionamento da poupança.

Bem, primeiramente, como dito anteriormente, o Caixa Tem foi criado para facilitar o repasse de valores do Governo para a população brasileira. O aplicativo ficou extremamente popular durante os pagamentos do Auxílio Emergencial, ao decorrer dos anos de 2020 e 2021.

Neste sentido, com a transição do Auxílio Emergencial para o atual Auxílio Brasil, a poupança continuou efetuando os repasses, porém, com diversas novidades. Agora, portanto, os cidadãos que possuem contas ativas no Caixa Tem podem contar com os seguintes serviços:

Realização de saques com código;

Depósito de valores;

Transferência de valores via PIX e demais transações;

Cartão virtual para compras on-line;

Diferentes empréstimos facilitados;

Possibilidades de antecipação dos saques do FGTS;

Diversos outros serviços.

Assim, vale dizer que o Caixa Tem será mantido em 2023. Contudo, em relação aos pagamentos do novo Bolsa Família, ainda não há informações de que o repasse irá acontecer através do aplicativo mencionado (bityli.com/SVbrUS), que aliás está disponível para Android e IOS.

