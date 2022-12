De acordo com informações repassadas ao ContilNet na noite desta sexta-feira (9), a conveniência que fica ao lado do Restaurante Pão de Queijo, situado entre a Av. Ceará e a Av. Nações Unidas, virou palco de uma briga generalizada.

O denunciante, que estava no restaurante, contou como a briga iniciou. “A gente está no restaurante Pão de Queijo e aqui do lado, na conveniência, um cara tirou um facão, um outro tirou uma arma, e está uma briga generalizada. Tem até polícia. O caos”, disse.