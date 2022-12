Cooperativismo se destaca ao durante a primeira feira do setor no Acre

Durante quatro dias, de 15 a 18 de dezembro, o público que visitou o Via Verde Shopping, em Rio Branco, no Acre, pode conhecer e aprender sobre o cooperativismo durante a Expocoop, feira específica sobre o tema no estado que reuniu cooperativas de vários setores do estado. A iniciativa partiu da Sicredi Biomas durante a Maratona Futuro em 2021, que estimulou a criação de projetos para a expansão do segmento premiando dois deles, um dos quais resultou na realização da feira.

O objetivo do evento foi cumprido, segundo o analista de Desenvolvimento do Cooperativismo, da Sicredi Biomas, Kayo Matheus. “Quem ganhou com tudo isso foi o público. Foi muito legal ver as pessoas passando pela feira e nos dizendo no final que não sabiam o que era cooperativismo, que estavam tendo o primeiro contato e que consumiam produtos de cooperativas e nem sabiam. Agradeço a todos os que contribuíram, líderes das cooperativas, colaboradores e a toda a equipe da Maratona Futuro”.

E os números do setor não param de crescer. Dados do Anuário do Cooperativismo Brasileiro 2022 registram um aumento de cooperativas e cooperados. Segundo o relatório, até 2021 tinham registradas 4.880 cooperativas com 18,8 milhões de cooperados, apresentando crescimento de 10% em relação ao ano anterior.

“Com essa ação a gente mostra para a comunidade, mais uma vez, a importância que o cooperativismo tem para a construção de uma sociedade mais justa e próspera. Aqui também estamos ressaltando um dos princípios do cooperativismo que é a intercooperação. Várias cooperativas estiveram presentes. O futuro é Coop”, afirma o presidente da Sicredi Biomas, Eduardo Ferreira.

A primeira edição da Expocoop expôs produtos diversos das áreas financeiras, de saúde, alimentícios, de móveis e sustentáveis representados pela Sicredi Biomas, Sicoob, Unimed Rio Branco, CooperMóveis, CrediSIS CapitalCred e Uniodonto.

Sobre a Cooperativa

A Sicredi Biomas está atuando há 33 anos contribuindo com a qualidade de vida das pessoas e das comunidades. Tem área de atuação em 15 municípios de Mato Grosso, todos os 22 do Acre e mais 22 municípios do sul do Amazonas. Teve resultado financeiro em 2021 de mais de 54 milhões de reais e administra um montante de mais 2 bilhões de reais.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,9 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 23 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).