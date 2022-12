Copa 2030: veja candidatos a sede e quando será a escolha

Podem entrar na disputa países das confederações que não sediaram a Copa do Mundo na edição anterior. Isso significa sinal verde para membros da Conmebol (América do Sul), Uefa (Europa), CAF (África), AFC (Ásia) e OFC (Oceania). Integrantes da Concacaf (América do Norte, América Central e Caribe) obrigatoriamente estão fora do páreo, uma vez que a Copa do Mundo de 2026 será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.