Copa Amadora marca disputa da regional Tarauacá/Envira

Depois das disputas das regionais do Vale do Juruá e do Baixo Acre, começa nesta quarta (21), a partir das 19 horas, no estádio Romildo Magalhães, em Tarauacá, a fase Regional Tarauacá/Envira da Copa Amadora. A competição terá quatro equipes na disputa: Tarauacá, Corinthians e Capim Cohab, ambos de Feijó e Cruzeiro do Sul.

“Vamos para mais uma etapa da Copa Amadora. Estamos promovendo uma competição com muitas equipes e em quatro sedes. Esse é o último evento do departamento de esportes na temporada”, explicou o coordenador da competição, Marcelo Fontenele.

Segundo classificado

A equipe de Xapuri venceu a Regional do Baixo Acre e é a segunda classificada para as finais do torneio. A fase decisiva, em Cruzeiro do Sul, no mês de janeiro marcará a reinauguração da Arena do Juruá.