Copa do Mundo 2022: o recorde de 84 anos que pode ser igualado neste torneio

No entanto, longe de ser reverenciado como o único técnico a vencer a Copa do Mundo masculina duas vezes, Pozzo permanece relativamente pouco conhecido. E há uma razão para isso.

“É intencional que poucas pessoas saibam quem ele é”, diz o historiador Alex Alexandrou, presidente e cofundador da rede Football and War.

“Se você pensar na Itália pós-1945, e como a Fifa e a Federação Italiana de Futebol se projetam e se promovem, a única coisa que eles não queriam fazer era dar crédito a Pozzo e ao que aconteceu durante a década de 1930, porque há uma significativa ligação com a extrema-direita e o fascismo.”

Apesar de Pozzo ter assumido o comando da seleção italiana pela primeira vez nas Olimpíadas de 1912 – antes dos fascistas chegarem ao poder – e nunca ter sido membro do Partido Nacional Fascista, sua história está intrinsecamente ligada ao movimento de extrema-direita que culminou na ditadura de Benito Mussolini.

As quatro estrelas orgulhosamente estampadas na camisa da seleção italiana para simbolizar suas quatro vitórias na Copa do Mundo reconhecem as conquistas de 1934 e 1938, mas ainda há algum desconforto em torno delas.