Copinha Arasuper de Futsal com 22 equipes confirmadas

A 8 Copinha Arasuper de Futsal, um dos eventos programados para marcar a abertura esportiva no Acre em 2023, tem 22 equipes confirmadas nas categorias Sub 10, 12 e 14.

De acordo com o coordenador da competição, Auzemir Martins, o torneio terá a primeira fase disputadas no Sesi e as finais serão no ginásio Álvaro Dantas.

- Publicidade-

“Vamos realizar o congresso técnico na primeira quinzena de janeiro e iremos começar a competição depois do dia 15. Estamos realizando os últimos ajustes e teremos mais uma vez um torneio bem disputado”, avaliou Auzemir Martins.

Equipes confirmadas

Sub 10

Furacão do Norte

Rei Artur

Flamenguinho

Flamengo

Xavier Maia

Saúde e Lazer

Sub 12

Furacão do Norte A e B

Flamenguinho

Rei Artur

ABC

B2 Esporte

Xavier Maia

Amigos Solidários

AME

Flamengo

Sub 14

Furacão do Norte

Flamenguinho

B2 Esporte

Santa Cruz

Amigos Solidários

Flamengo