Corinthians mantém otimismo por Coutinho e vê cenário parecido com o de Maycon

O Corinthians se mantém bastante otimista em relação à possível contratação do meia Philippe Coutinho, do Aston Villa. O brasileiro de 30 anos está disposto a voltar ao futebol brasileiro e topa encarar esse desafio no Timão. A negociação, porém, não será fácil.

O otimismo corintiano ficará maior após a janela europeia. É preciso que não surja para Coutinho nada que possa ser interessante demais ao clube inglês para não atrapalhar as pretensões alvinegras. Esse cenário é considerado bastante parecido com o de Maycon.

O volante está emprestado pelo Sharkhtar Donetsk até 31 de dezembro de 2022 e, embora tenha se reapresentado no Corinthians visando 2023, ainda tem a situação bastante indefinida. Também é preciso que nada de muito interessante ao clube ucraniano surja para a negociação por aqui avançar.