Cristiano Ronaldo já tem novo clube definido, diz jornal

Livre no mercado após deixar o Manchester United, Cristiano Ronaldo já teria um novo clube. De acordo com o ‘Diario AS’, da Espanha, o astro português teria fechado com o Al Nassr, da Arábia Saudita. Segundo o jornal, o clube saudita seria o último time da carreira do atacante de 37 anos de idade.

Ainda de acordo com informações do jornal espanhol, Cristiano Ronaldo assinaria um contrato com o Al Nassr até 2025, ou seja, quando o craque estaria com 40 anos de idade. Nesta terça-feira, o clube saudita teria se reunido com representantes do jogador e teriam firmado tal acordo, com valores ainda não revelados. O Al Nassr, inclusive, já estaria esperando pelo atacante na Arábia Saudita já neste Natal.

Cristiano Ronaldo deixou o Manchester United após uma temporada e meia no clube inglês, onde sua passagem ficou marcada mais pelas polêmicas fora de campo, do que por gols e boas atuações. Na Copa do Mundo do Qatar, o camisa 7 não teve grande destaque, marcou somente um gol (de pênalti, na estreia contra Gana) e terminou a competição sendo reserva de Gonçalo Ramos.

