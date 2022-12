‘Curas’ para a ressaca que vão ser muito úteis no próximo fim de semana

Muitas vezes, as ressacas parecem o fim do mundo, mas existem formas de as evitar e as tratar, mesmo quando já não há volta a dar. Não existe apenas uma solução e as mais conhecidas ‘curas’ têm efeitos diferentes em cada um.

Felizmente, o jornal My London, reuniu algumas ideias que podem ajudar, e muito, neste momentos.

‘Curas’ para a ressaca que deve experimentar:

Tomar um banho com água fria ou colocar o rosto numa tigela com água gelada é uma ótima forma de acordar, mas também de aliviar as dores de cabeça que a ressaca provoca;

Água até parece a recomendação mais óbvia, no entanto, é muitas vezes esquecida. Trata-se de algo muito benéfico que o vai hidratar depois de uma noite de bebedeira porque o álcool é um diurético;

Café não vai ajudar a ficar mais hidratado, mas é uma forma de estar mais acordado. O melhor é mesmo combinar esta bebida com água;

Dar um cochilo durante o dia também vai ajudar porque o álcool mexe (e muito) com a qualidade do sono. Tente dormir, pelo menos, 20 minutos para recuperar;

Acrescentar algumas gorduras saudáveis ao pequeno-almoço como abacate, manteiga de amendoim, azeite, ovos ou até um ‘smoothie’ com muitos frutos vermelhos;

Fazer exercício também é importante e não precisa ser nada muito intenso. O ideal é fazer uma caminhada, no exterior, assim aumenta os níveis de endorfinas e apanha ar fresco.