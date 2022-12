De saída, Tite faz discurso em vestiário da Seleção após eliminação: “Abriu o coração”

A derrota para a Croácia na disputa de pênaltis das quartas de final da Copa do Mundo do Catar marcou a despedida do técnico Tite da Seleção após seis anos. Em meio ao choro de jogadores e funcionários por conta da eliminação, o treinador fez um breve discurso a seus comandados no vestiário do Estádio Cidade da Educação.