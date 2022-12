Defesa Civil no Acre trabalha com possibilidade de enchente no início de 2023

Com as chuvas intensas que tem acontecido em dezembro, o Rio Acre tem apresentado instabilidade nas últimas medições em Rio Branco, segundo dados da Defesa Civil do município.

De acordo com o tenente-coronel Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil, na última semana o Rio Acre registrou 9,25 metros, que é uma das medidas mais altas para a data, já na medição deste domingo (11), o manancial mediu 5,08m, e segue enchendo, pois nesta segunda-feira (12), a régua registrou 5,22 metros.

- Publicidade-

Com relação às enchentes que acontecem no Acre no início dos anos, a Defesa Civil afirma que trabalha com essa possibilidade, visto que as chuvas intensas devem continuar acontecendo em dezembro.

Saiba mais: Em 12 dias, choveu mais de 80% do esperado para dezembro na capital, diz Defesa Civil

Por acontecer quase todos os anos, há um registro de uma época que mais são recorrentes as inundações do Rio Acre em Rio Branco. Segundo o tenente-coronel, 73% das inundações acontecem entre os meses de fevereiro e março, mas dependendo do volume de chuva no mês de dezembro, as inundações podem acontecer ainda em janeiro.