Polícia recebe denúncia anônima e encontra corpo em decomposição em mata de bairro de Rio Branco

O corpo de um jovem ainda não identificado foi encontrado em estado elevado de decomposição na tarde desta quarta-feira (21), em uma área de mata na rua do Futuro, no bairro Boa Vista, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, uma guarnição estava em patrulhamento de rotina pela região, quando acabou sendo acionado via Copom sobre uma denúncia anônima que, ao lado de uma casa abandonada em uma área de mata, estava o corpo de um jovem há cerca de 3 dias, em estava elevado de decomposição.

De posse da denúncia, policiais militares do 1° Batalhão foram até o local indicado e encontraram o rapaz caído ao chão, sem vida, com uma mão decepada e um corte profundo na cabeça.

Os PMs isolaram a área para os trabalhos do Perito em criminalística e, em seguida, fizeram patrulhamento na região, mas nenhum suspeito foi encontrado.

O corpo da vítima foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos e identificação.

Ainda segundo a polícia, no bairro Boa Vista havia um jovem desaparecido há cerca de 2 dias, mas os amigos do desaparecido não reconheceram o corpo do jovem morto.

A polícia informou que o corpo estava com a mão esquerda decepada e um corte profundo na cabeça e marcas de agressão física, com características de que a vítima, antes de morrer, foi julgada pelo ‘tribunal do crime’ e condenado a morte.

Uma equipe de agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheu as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A investigação ainda tentou buscar mais informações do homicídio, mas no local prevalece a lei do silêncio.